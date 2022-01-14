تراند اليوم : بث مباشر المغرب ..بث مباشر المغرب جزر القمر بث مباشر المغرب وجزر القمر HD مباراة المغرب و جزر القمر مباشر مشاهدة المغرب ضد جزر القمر مباشر

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تشكيلة المغرب ضد جزر القمر
وبنسبة كبيرة ستكون اختيارات المدب "وحيد خليلوزيتش" لمباراة جزر القمر كما يلي:
- حراسة المرمى: ياسين بونو.
- خط الدفاع: آدم ماسينا - نايف أكرد - رومان سايس - أشرف حكيمي.
- وسط الميدان: سفيان إمرابط - عمران لوزا - زكريا أبو خلال - سليم أملاح.
- خط الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري.