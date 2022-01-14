تراند اليوم : المغرب جزر القمر مباشر .. المغرب وجزر القمر مباشر بث مباشر المغرب جزر القمر المغرب ضد جزر القمر بث مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر

المغرب جزر القمر مباشر المغرب وجزر القمر مباشر بث مباشر المغرب جزر القمر المغرب ضد جزر القمر بث مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا،يمني النفس المنتخب المغربي بحصد النقاط الثلاثة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل العبور لدور الـ16 من كأس الأمم، المنتخب المغربي حقق انتصارا صعبا وبشق الأنفس في الافتتاح أمام غانا بهدف دون رد، وسيبحث أسود الأطلسي في مواجهة اليوم عن النقاط الثلاثة وتفادي الهزيمة أو أي نتيجة سلبية تأجل عبوره للدور القادم من البطولة .

وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب الأسود على خوض لقاء اليوم بثنائية هجومية من أجل الخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة، ويفكر المدير الفني في الدفع بالثنائي أيوب الكعبي نجم هاتاي سبور، ويوسف النصيري هداف إشبيلية، وتسببت إصابة ريان مايي ومعاناته على مستوى الكاحل في منح الفرصة ليوسف النصيري، الذي تعافى من كورونا، ويخوض يوسف النصيري، ثالث مشاركة له في أمم أفريقيا، ويملك 3 أهداف في المسابقة، منها ثنائية في نسخة مصر 2019، أما أيوب الكعبي يوقع على أول مشاركة في أمم أفريقيا وستشهد المباراة عودة إلياس الشاعر وسفيان أمرابط، علما بإن المنتخب المغربي سبق له وأن تقابل مع جزر القمر في مباراتين حقق الفوز في لقاء وتعادل في لقاء ولم يخسر، واحرز ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا

خط الوسط الهجومي: سفيان بوفال

خط الهجوم: أيوب الكعبي - يوسف النصيري

موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة لها

تنطلق مشاهدة مباراة المغرب اليوم ضد جزر القمر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة المغرب وجزر القمر عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

وفي الجانب الأخر يحلم منتخب جزر القمر في تقديم عرض قوي أمام المغرب والخروج من المباراة بالنقاط الثلاثة أو التعادل على أقل تقدير من أجل الخروج من المواجهة بنتيجة طيبة والحفاظ على فرصه في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل للدور القادم، فريق جزر القمر يدرك تماما أن أي نتيجة سلبية في لقاء اليوم تعني خروج من البطولة وحجز تأشيرة العودة للبلاد من الباب الضيق للبطولة.

تشكيل جزر القمر المتوقع أمام المغرب

حراسة المرمى:علي أحمدا

خط الدفاع: بنجالود يوسف - يوان زاهاري - قاسم مداهوما - قاسم عبد الله

خط الوسط: فؤاد بشيرو -ياسين برهان

خط الوسط الهجومي: يوسف مشنغاما - سعيد باكاري - فايز سليماني

خط الهجوم: الفاردو بن نابوهان

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تقام مباراة المغرب وجزر القمر على ملعب أحمدو أهيدجو، ويدخل أسود الأطلس مواجهتهم الجديدة بثقة ومعنويات عالية بالرغم من الأزمات التي لا تزال تلاحق المنتخب، حيث يعتبر المنتخب العربي الوحيد الذي حقق الفوز في الجولة الأولي من البطولة، بعد أن سقط المنتخب الجزائري في فخ التعادل، وخسر منتخب مصر أمام نيجيريا بهدف دون رد، وخسر منتخب تونس أمام مالي بهدف واحد دون رد.

وقد أعلن المنتخب المغربي مؤخراً عن استبعاد بدر بانون من قائمة المنتخب وإنتهاء مهمته مع الفريق عقب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وتم استدعاء أشرف بن شرقي ليكون بديلاً عنه، ويأمل الجمهور أن يحقق المنتخب المغربي انتصار مثير على خصمه وينافس بقوة من أجل الوصول إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، وكان وحيد خليلهودزيتش قد أكد جاهزية لاعبيه للمباراة المرتقبة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر

تعرض مباراة المغرب وجزر القمر على قناة بي إن سبورت والمغربية الرياضية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.