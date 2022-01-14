تراند اليوم : المغرب جزر القمر مباشر .. المغرب وجزر القمر مباشر مباراة المغرب وجزر القمر مباشر مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر بث مباشر

نقدم لكم في بث مباشر مباراة المغرب وجزر القمر الثانية في كأس الامم الافريقية بعدما حقق انتصاراً على غانا في منافسات المجموعة الأولي.واستهل منتخب المغرب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية بتحقيق الفوز على غانا في مباراة جاءت أقل من التوقعات لكن حسمها الأسود بهدف رائع.

استطاع الفريق الفوز علي منتخب غانا في منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بتلك النتيجة يستطيع المنتخب المغربي أن يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة وذلك بأحتفاظه برصيد ثلاث نقاط،وبدء الاستعداد من أجل تلك المباراة القادمة التي سوف تجمع بينه وبين منتخب جزر القمر في الجولة القادمة.

المباراة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 14 يناير 2022.

اليكم القنوات الناقلة والمعلق للمباراة.

وتنقل المباراة عبر موقعنا دوت سبورت بجودة HD.

وقناة beIN Sports MAX 1 HD ,و beIN Sports MAX 2 HD, بصوت المعلق رؤوف خليف.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة.

5 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

6 بتوقيت مصر والسودان ولبنان.

7 بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين وفلسطين والأردن وليبيا واليمن وسوريا.

8 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.