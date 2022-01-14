تراند اليوم : بث مباشر زيمبابوي .. بث مباشر زيمبابوي وملاوي HD بث مباشر مباراة زيمبابوي وملاوي HD زيمبابوي وملاوي مباشر HD

بث مباشر زيمبابوي بث مباشر زيمبابوي وملاوي بث مباشر مباراة زيمبابوي وملاوي زيمبابوي وملاوي مباشر مشاهدة مباراة زيمبابوي ضد مالاوي malawi vs zimbabwe اليوم الجمعه في كاس الامم الافريقيه ، من المقرر اليوم ان يلتقي منتخب زيمبابوي في ثاني مبارياته في الكان وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده من اجل المنافسه علي مركز موهل للدور التالي بخصمه الذي خسر ايضا منتخب مالاوي مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه 2021 ، وسوف يستقبل ملعب كويكونغ ستاديوم في مدينه بافوسام الكاميرونيه مواجهه الليله بين زيمبابوي و مالاوي وذلك في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

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منتخب زيمبابوي يدخل علي الطرف الاول في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، منتخب زيمبابوي كان قد بدا مشوراه في هذه النسخه من الكان بالخساره علي يد المرشم الاول المنتخب السنغالي الاثنين وذلك في بدايه مباريات المجموعه الثانيه وقد خسر منتخب زيمبابوي هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، منتخب زيمبابوياليوم سوف يدخل مواجهه مالاوي في ثاني مبارياته في البطوله وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده وحصد اول ثلاث نقاط له في البطوله والبقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي من البطوله.

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بينما علي الجانب الاخر منتخب مالاوي فهو الطرف الثاني مواجهه اليوم وذلك في لحساب مواجهات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، منتخب مالاوي هو الاخر كان قد خسر اول مباراه لعبها في المجموعه الثانيه وذلك علي يد منتخب غينيا الاثنين الماضي ايضا وخسر منتخب مالاوي هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، منتخب مالاوي هو الاخر الليله سوف يخوض مباراته في الجوله الاثنيه وهو يبحث عن تحسين الاداء عن الجوله الاولي وتحقيق الانتصار من اجل البقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي.