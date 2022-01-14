تراند اليوم : السنغال مباشر .. مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر السنغال غينيا HD

بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال ضد غينيا senegal vs guinea اليوم الجمعه في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان حقق الانتصار بصعوبه في الجوله الاولي يصطدم المنتخب السنغالي المرشح لهذه النسخه من الكاس الامم بخصمه الذي حقق ايضا الانتصار في مباراته الاولي المنتخب الغيني اليوم الموافق 14 يناير وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف تلعب قمه المجموعه الثانيه بين السنغال وغينيا اليوم علي ارضيه ملعب كويكونغ ستاديوم ملعب مباريات المجموعه الثانيه في الكان ، وسوف تبدا المباراه اليوم في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة السنغال وغينيا

المنتخب السنغالي يدخل مواجهه اليوم علي الطرف الثاني وذلك في بدايه مباريات الجوله الثانيه للمجموعه الثانيه من كاس الامم ، المنتخب السنغالي كان قد حقق الانتصار بصعوبه في مباراته الاولي في البطوله وذلك علي حساب المنتخب الزيمبابوي الانثين الماضي وجاء هذا الانتصار للمنتخب السنغالي بهدف ساديو ماني من ركلة جزاء في اخر دقائق المباراه ، وقبل مواجهه اليوم يحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه برصيد ثلاث نقاط وهو اليوم وهو يبحث عن تحسين الاداء وتحقيق الانتصار الثاني في المجموعه والتاهل للدور التالي.

مباراة غينيا والسنغال يلا شوت

بينما منتخب غينيا فهو الطرف الثاني في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب الغيني يخوض مباراته في الجوله الثانيه في المجموعه وهو متصدر المجموعه برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراته الاولي في المجموعه وذلك علي حساب منتخب مالاوي يوم الاثنين الماضي ايضا وحقق المنتخب الغيني الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، المنتخب الغيني هو الاخر اليوم سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده امام المنتخب المرشح الاول لهذه البطوله والبقاء في المنافسه علي التاهل للدور التالي.

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد غينيا

تشكيلة السنغال المتوقعة ضد غينيا في الجولة الثانية من دور المجموعات من المتوقع ان يخوض المنتخب اليوم المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ألفريد جوميز ، وفي خط الدفاع فوديه بالو توريه - بونا سار - عبدو ديالو - بابي أبو سيسيه ، وفي خط الوسط إدريسا جانا جاي - شيخو كوياتي ، وفي خط الوسط الهجومي ساديو ماني - بولاي ديا - كيتا بالدي دياو ، وفي خط الهجوم حبيبو محمدو ديالو.

تشكيلة غينيا المتوقعة ضد السنغال

تشكيلة غينيا المتوقعة ضد السنغال في كاس الامم الافريقية من المتوقع ان يلعب الفريق المباراة الثانية اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي موسى كامارا ، وفي خط الدفاع ايسياجا سيلا - سيدو سو - محمد كامارا - ابراهيما سيسي ، وفي خط الوسط مامادو كين - أمادو دياوارا -إبراهيما كونتي ، وفي خط الوسط الهجومي نابي كيتا ، وفي خط الهجوم محمد بايو - خوسي كانتي.