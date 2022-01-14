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تراند اليوم : بث مباشر مباراة السنغال .. ماتش السنغال وغينيا مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر مباراة السنغال وغينيا بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر

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مباراة السنغال بث مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر مباراة السنغال وغينيا بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر  مباراة السنغال وغينيا اليوم ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 04:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 02:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD Max .

وستسعى السنغال في مباراة اليوم إلى تحقيق النصر وانتزاع بطاقة الترشيح للدور المقبل من بطولة إفريقيا دون النظر إلى نتائج الدور الثالث من دور المجموعات ، وقدمت السنغال لقاء متواضعا في الجولة الأولى ضد زيمبابوي وتمكنت ، مع اختلاف الخبرة ، من انتزاع النقاط الثلاث في الثواني الأخيرة من اللقاء ، وسيعتمد المنتخب السنغالي كثيرا في لقاء اليوم على عوامل الخبرة والقدرات الفردية من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات لللقاء الثاني على التوالي والدخول في الجولة المقبلة ، ومن المنتظر أن تشهد مباراة السنغال – غينيا منافسة كبيرة ، خاصة وأن لقاءات الفريقين تشهد دائما المنافسة والإثارة.

من ناحية أخرى ، سيبحث منتخب غينيا عن النصر أيضا من أجل الانتقال إلى الدور المقبل من بطولة إفريقيا ، وتبقى مواجهة الدور الثالث له تحديد المركزين الأول والثاني ، ولعب المنتخب الغيني مباراة جيدة أمام مالاوي في الجولة الأولى وتمكن من انتزاع النقاط الثلاث وتجنب الصدمات الافتتاحية ، ويعرف مشجع غينيا أن مباراة اليوم ستكون من العيار الثقيل ، بالنظر إلى القدرات والقدرات الفنية والبدنية للسنغال.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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