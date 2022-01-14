تراند اليوم : بث مباشر مباراة السنغال .. ماتش السنغال وغينيا مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر مباراة السنغال وغينيا بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر

مباراة السنغال بث مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر مباراة السنغال وغينيا بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر مباراة السنغال وغينيا اليوم ، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 04:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 02:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD Max .

وستسعى السنغال في مباراة اليوم إلى تحقيق النصر وانتزاع بطاقة الترشيح للدور المقبل من بطولة إفريقيا دون النظر إلى نتائج الدور الثالث من دور المجموعات ، وقدمت السنغال لقاء متواضعا في الجولة الأولى ضد زيمبابوي وتمكنت ، مع اختلاف الخبرة ، من انتزاع النقاط الثلاث في الثواني الأخيرة من اللقاء ، وسيعتمد المنتخب السنغالي كثيرا في لقاء اليوم على عوامل الخبرة والقدرات الفردية من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات لللقاء الثاني على التوالي والدخول في الجولة المقبلة ، ومن المنتظر أن تشهد مباراة السنغال – غينيا منافسة كبيرة ، خاصة وأن لقاءات الفريقين تشهد دائما المنافسة والإثارة.

من ناحية أخرى ، سيبحث منتخب غينيا عن النصر أيضا من أجل الانتقال إلى الدور المقبل من بطولة إفريقيا ، وتبقى مواجهة الدور الثالث له تحديد المركزين الأول والثاني ، ولعب المنتخب الغيني مباراة جيدة أمام مالاوي في الجولة الأولى وتمكن من انتزاع النقاط الثلاث وتجنب الصدمات الافتتاحية ، ويعرف مشجع غينيا أن مباراة اليوم ستكون من العيار الثقيل ، بالنظر إلى القدرات والقدرات الفنية والبدنية للسنغال.