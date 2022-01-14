تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك وانبى مشاهدة مباراة الزمالك وانبى بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد انبي al zamalek vs enppi اليوم الجمعه في كاس الرابطه المصريه ، حيث من المقرر اليوم ان تنطلاق مباريات المجموعه الثالثه من كاس الرابطه بمواجهه فريق الزمالك حامل لقب الدوري الموسم الماضي بنظيره فريق انبي اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات من النسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ، وسوف يستضيف ملعب القاهرة الدولي مواجهه الزمالك وانبي اليوم وذلك في بدايه مباريات المجموعات الثالثه من كاس الرابطه ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 14 يناير مباراه الزمالك وانبي في تمام الساعه الثانيه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

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الزمالك يدخل مواجهه اليوم علي الطرف الاول وذلك في بدايه مواجهات المجموعه الثالثه من كاس الرابطه المصريه في النسخه الاولي ، الزمالك قبل مواجهه اليوم كان قد نجح في صدرا الدوري للمره الاولي في هذا الموسم وذلك عقب الانتصار في اخر مباراه لعبها في الدوري والتي كانت علي حساب المقالون العرب وقد الزمالك الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بهدفين مقابل هدف ، الزمالك اليوم سوف يخوض مباراته الاولي في كاس الرابطه وهو يريد تقديم اداء جيد وحصد اول ثلاث نقاط له في المجموعه.

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فيما فريق انبي فهو الطرف الثاني في لقاء اليوم وذلك لحساب لقاءات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لهذه النسخه الاولي من كاس الرابطه المصريه ،وكان فريق انبي قد تعادل في اخر مباراه لعبها قبل بدايه مشوراه في كاس الرابطه والتي كانت مع بيراميدز في الدوري وقد تعادل انبي في هذه المباراه التي انتهت بهدف مقابل هدف ، فريق انبي اليوم هو الاخر سوف يسعي لتحقيق نتيجه جيده في بدايه مبارياته في البطوله والخروج بنقطه علي الاقل من امام الزمالك.