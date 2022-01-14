تراند اليوم : الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك مباشر HD مشاهدة مباراة الزمالك وانبي مباشر HD

مشاهدة مباراة الزمالك وإنبي بث مباشر al zamalek vs enppi في كأس الرابطة المصرية ، يستضيف نادي الزمالك مواجهة الجولة الاولي له ضمن دور المجموعات في بطولة كاس الرابطه المصرية من امام خصمه نادي انبي ، وسوف تقام اليوم المباراة على استاد القاهرة الدولي مستقبل عليه نادي الزمالك المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت مصر في المباراة التي تنقل على اون تايم سبورت الاولي.

نادي الزمالك يخوض اول مباراة له اليوم في البطولة المصرية الجديد بطولة كاس الرابطه المصرية من امام خصمه فريق انبي ، وسوف يسعي اليوم نادي الزمالك ان يحقق الفوز في اول لقاء له في كاس الرابطه ، واخر مباراة لعبها نادي الزمالك قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق غزل المحلة والتي حقق الانتصار فيها باربع اهداف في الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والتي كانت في نهاية الشهر الماضي.

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل نادي انبي المباراة ضيفا في اول مباراة له هو الاخر في بطولة كاس الرابطه المصرية للموسم الحالي في اول نسخة من البطولة المصرية الجديدة ، واخر مباراة لعبها نادي انبي قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق بيراميدز والتي تعادل فيها بهدف لمثله في اخر جولة من الموسم الحالي من الدوري المصري ، واليوم سوف يسعي الفريق هو الاخر ان يحقق الفوز في المباراة.