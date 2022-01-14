الاكثر متابعة اليوم - هيفا ماجيك انفصلت عن حبيبها بسبب هدية؟

منذ عام، أعلنت هيفا_ماجيك عن زواجها الرسمي من حبيبها اللبناني ربيع بحفل صغير ارتدت فيه فستان الزفاف وقالت إن زفافها الكبير سيكون قريبًا جدًا.

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لكنها منذ شهر أعلنت عن انفصالها عن ربيع، وقالت: “كتير حلو بهالحياة إنو ننتقل من مرحلة لمرحلة ناخد قرارات بوعي فتنا على خطوة جديدة بالحياة صرلي 3 سنين مرتبطة وواجا وقت انو كون شوي حرة.. اجا وقت اخد حريتي والروح يالي كانت عندي قبل”

البعض سألها عن سبب هذا الانفصال رغم الحب الكبير بينهما، وقالت لأنه لم يشترِ لها هدية في عيد_الحب أو ما يُعرف بال Valentine لذا قررت تركه.

تعرّضت لانتقادات كثيرة بسبب تصريحها، واتهمها البعض بالمادية وبأنها باعت حبيبها لأجل هدية، واليوم عادت هيفا وبررت حقيقة ما قالته في بث مباشر.

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وقالت إنها لم تتركه بسبب هذه الهدية ولا يهمها لا الأموال ولا الهدايا ولديها الكثير من الممتلكات والثياب والهدايا الباهظة، لكنها فقدت الإهتمام مع ربيع الذي تغيّر في الفترة الأخيرة، وان ما يهمها في أي علاقة هو اهتمام الحبيب الدائم بها وحين تفقد هذا الشيء تقرر الابتعاد وانهاء كل العلاقة.

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وأكدت هيفا أن ربيع لا يزال صديقها القرّب ويخبرها عن كل ما يحدث في حياته الشخصية وعن النساء اللاتي يتحرشن به يوميًا.