تراند اليوم : الليبي "قدارة" من فني كهربائي إلى أشهر ممثل في فيلم "الرسالة"

غزة / الخليج 365:

تحول الشاب الليبي علي سالم قدارة، بفضل رضا والدته من مجرد فني كهرباء داخل إحدى الفنادق، إلى ممثل شهير في أشهر الأفلام التي عرفها التاريخ الفني الإسلامي، وذلك بتجسده دور "وحشي" قاتل الصحابي حمزه عم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ).

واليوم مع مرور 40 عاماً على انتاجه، يروي قدارة أن والدته العجوز قد طردته من البيت بعد ما شاهدته في الفيلم يقتل "حمزة" في المشهد المشهور من الفيلم، حيث دخلت في حزن شديد وبكاء، وتألمت كثيراً، لأن ابنها هو الذي قتل الصحابي، وعم الرسول - صلى الله عليه وسلم (حمزة) حسب اعتقاد هذه السيدة البسيطة الطيبة.

وذكر قدارة: أنه منذ طرده، لم يتمكن من العودة الى المنزل ومصالحة والدته إلا بعد أن استعان بشيوخ، ورجال متدينين، وأناس معروفين من المنطقة، حيث أقنعوها أن ابنها لم يقتل حموة عم الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأن المشهد مجرد تمثيل فقط.

وفاجأ قدارة الجميع، بأنه ليس ممثلاً، وأنه كان فني كهرباء يعمل في الفندق الذي نزل فيه مصطفى العقاد مخرج فيلم الرسالة فأختاره لتمثيل الدور الذي تردد كثيرا في تنفيذه وقبوله، بسبب حساسية الموقف لدى عوام الناس والبسطاء.

يذكر أن فيلم الرسالة أخرجه المخرج السوري الأمريكي العالمي الراحل مصطفى العقاد ويحكي قصة الرسالة النبوية التي جاءت بالإسلام.

وأنتج الفيلم من نسختين واحدة بالعربية وأخرى بالإنجليزية, وكانت العربية من بطولة عبد الله غيث في دور حمزة بن عبد المطلب أما الإنجليزية فمن بطولة أنطوني كوين بنفس الدور. والبطولة النسائية الممثلة السورية منى واصف في دور هند بنت عتبة وأدت الممثلة العالمية أيرين باباس الدور نفسه في النسخة العالمية. وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم للنسختين العربية والأجنبية حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وحققت النسخة الأجنبية وحدها أرباحاً تقدر بأكثر من 10 أضعاف، علماً بأن الفيلم ترجم إلى 12 لغة.

يشار إلى أن المخرج مصطفى العقاد تحصل على تمويل من ليبيا لإنتاج فيلم الرسالة