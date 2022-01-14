تراند اليوم : الجسم الأنثوي المتالي الذي يحلم به الرجل في المرأة

الخليج 365:

قد يتساءل البعض عما إن كان هناك جسم مثالي بالنسبة للسيدات من الناحية العلمية أم لا، والإجابة على هذا السؤال هي نعم بكل تأكيد، حيث كشف باحثون من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عن أن طول الجسم المثالي للمرأة هو 1.68 متراً، وأن مقياس الصدر المثالي هو 99، والوزن هو 63 كلغ، ومقياس الورك هو 91.





ولتقريب الصورة، يمكن النظر إلى العارضة والممثلة البريطانية الشابة، كيلي بروك، التي تبلغ من العمر 34 عاماً، لكونها تحظي بذلك الجسم الأنثوي المثالي الرائع.





ورغم أن كثيرين اعتبروها “ممتلئة الجسم” في بدايات عملها بعرض الأزياء، إلا أنه وطبقاً لمعايير العلماء، فإن بروك تحظى بقوام طبيعي ومثالي من حيث الجاذبية.

ولفت العلماء إلى أن الرجال ينجذبوا للسيدات اللواتي تتميز أجسامهن ووجوههن بسمات مشابهة لسمات كيلي بروك وترتبط بالشباب والصحة الجيدة.

وأثبتت الدراسات أنه حتى حين يأتي رجلان من بيئتين مختلفتين كلياً، فمن المرجح أن ينجذبا لنفس المرأة التي تتسم بصفات أكثر شبابية، ما يعني تفوق الانجذاب على الثقافة.