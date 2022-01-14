تراند اليوم : الفلسطينية فريتخ تفوز بالمركز الرابع بمسابقة ملكة جمال العرب

رام الله-الخليج 365:

نجحت الشابة الفلسطينية سالي فريتخ بتحقيق المركز الرابع في مسابقة ملكة جمال العرب التي اقيمت تصفياتها النهائية قبل ايام في الولايات المتحدة الامريكية .

في حين فازت الشابة السورية بيان طالب بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2016.

وتم اختيار الملكة ضمن حفل كبير أقيم في Mount Airy Casino & Resort بولاية بنسلفانيا الأمريكية بحضور العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية.

وأحيا هذا الحفل النجم اللبناني أنور الأمير حيث قدم العديد من الأغاني الرائعة التي ألهبت الأجواء, كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية والراقصة .

وكانت الشابة فريتخ قد شاركت في المسابقة اثناء تواجدها بالصدفة بالولايات المتحدة الامريكية وهي تسكن مدينة القدس وتجيد التحدث بالعديد من اللغات مثل الانجليزية والفرنسية والايطالية .