تراند اليوم : طرق التخلص من قرحة الفم المؤلمة؟

غزة/ المشرق:

تعد من أسوأ الاماكن التى تحدث فى القرح أو الجروح هى اللثة أو الأنسجة المخاطية في الفم، وعندما تظهر هذه القروح، يكون من الصعب الاستمتاع بتناول وجبة أو حتى التحدث دون الشعور بالألم.

وسبب هذه القرح و الجروح في الفم التعرض باستمرار للبكتيريا، ويمكن أن تستغرق فترة طويلة لكي تلتئم، والذي بدوره يطيل من فترة الألم وعدم الراحة، وأسباب قرح الفم منها نقص التغذية ومرض الاضطرابات الهضمية، وضعف الجهاز المناعي.

كما أن من أسبابها تناول الأدوية المستخدمة للالتهابات (المسكنات) والفواكه الحمضية، عدم الاهتمام بالنظافة العامة، وعدم التوازن الهرموني.

علاج قرح الفم بطريقة طبيعية

عندما يعاني المريض من قرحة الفم، يصف الأطباء عادة مرهم مضاد حيوي للمساعدة في علاجها ولكن غالباً لا تكون مرغوبة بسبب صعوبة استخدامها داخل الفم وسنتعرف على بعض الطرق الطبيعية للتخلص من هذه القرح.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو وسيلة طبيعية للتخلص من البكتيريا. بالإضافة إلى ذلك، المحتوى الدهني له صحي ويساعد في ترطيب فمك وتشكيل حاجز وقائي على الجرح.

حيث يوضع مباشرة على على قرح الفم من ثلاث إلى أربع مرات فى اليوم.

الحلبة

غلي كوبين من الماء مع كمية من أوراق الحلبة لمدة 15 دقيقة، وتستخدم كغسول للفم.

الصبار

هلام الصبار مفيد جداُ فى التخلص من بكتريا الفم، وله فوائد كبيرة للفم بصفة عامة حيث يوضع مباشرة على القرح وستظهر نتائجه من المرة الأولى.

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