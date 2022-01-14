تراند اليوم : مشروبات تحرق الدهون لتهدئة المعدة وحماية الجهاز الهضمي

غزة- الخليج 365:

يصاب الكثير من الناس خلال المناسبات ببعض المشاكل الصحية المتعلقة بالانتفاخ وإصابتهم بالتخمة وعسر الهضم وآلام في المعدة، نتيجة الإفراط في تناول الأكل الدسم، والأطعمة الغنية بالدهون.. ولتجنب هذه المشاكل يقدم الدكتور سمير سامي أخصائي علاج السمنة، ومدير مركز الرجيم الإماراتي الياباني 6 نصائح غذائية تحمي الناس خلال المناسبات.

الماء والليمون

يتميز الليمون والماء بفوائد كثيرة، فالماء والليمون يمكنهما أن يساعدا في نظامك الغذائي. فشرب الليمون بالماء الساخن في الصباح يساعد على الحفاظ على الجهاز الهضمي خلال عيد الأضحى، حيث له القدرة على حرق الدهون.

الشاي الأخضر

يعمل الشاي الأخضر على تخليص المعدة من الغازات، لغناه بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب الأمراض التي تهاجم جميع أجهزة الجسم.

الينسون

يساعد الينسون الساخن على إذابة الدهون وتهدئة المعدة، كما له قدرة كبيرة على محاربة الغازات.

مشروب الزنجبيل

يعد مشروب الزنجبيل من الأطعمة الحارقة بالدهون، يستخدم الليمون مع الماء أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاض الوزن، كما أنه من المعروف عن الزنجبيل قدرته على تسريع عملية الأيض في الجسم

النعناع

يخلصك النعناع من الغازات نهائيا، ولذلك ينصح بتناول مشروب النعناع بعد الأكلات الدسمة، كما يمكن إضافة أوراق النعناع، للقضاء على انتفاخات البطن، كما يمكن مضغ ورقه.

الكركدي

ينفع مشروب الكركدي المنقوع على البارد للأشخاص المصابين بضغط الدم، أما الكركدي المنقوع على الماء المغلي بالنسبة لمن يعانون من انخفاض الضغط، ويساعد الكركدي على تهدئة المعدة وإراحة الجهاز الهضمي.

الزبادي

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، التي تعمل على محاربة الدهون وتفتيتها، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تعزز جهاز المناعة وتخلص المعدة من الغازات.