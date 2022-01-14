تراند اليوم : أسئلة للباحثين عن العمل قبل قبول الوظيفة

غزة/ الخليج 365:

التطور في الحياة العملية يدفع البعض للبحث عن فرص عمل أفضل لكن قرار ترك العمل الحالي يحتاج لدراسة متأنية.

- وأعد "بيزنيس إنسايدر" مجموعة من الأسئلة التي ينبغي للباحث عن عمل جديد أن يسألها لنفسه قبل قبول أي عرض جديد.

- تركز الأسئلة على وضع العمل في المؤسسة الحالية ومميزاتها وعيوبها وأهمية دراسة بيئة العمل الجديدة ورأي الغير فيها والعائد المادي وأمور أخرى.

- يتعرض الكثير من العمال والمحترفين لضغوط في أعمالهم ومؤسساتهم تدفعهم للشعور بضرورة البحث عن عمل جديد لكن التسرع بالانتقال لعمل آخر رد فعل غير مدروس.

انتهى