تراند اليوم : أسئلة للباحثين عن العمل قبل قبول الوظيفة

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غزة/ الخليج 365:
التطور في الحياة العملية يدفع البعض للبحث عن فرص عمل أفضل لكن قرار ترك العمل الحالي يحتاج لدراسة متأنية.
- وأعد "بيزنيس إنسايدر" مجموعة من الأسئلة التي ينبغي للباحث عن عمل جديد أن يسألها لنفسه قبل قبول أي عرض جديد.
- تركز الأسئلة على وضع العمل في المؤسسة الحالية ومميزاتها وعيوبها وأهمية دراسة بيئة العمل الجديدة ورأي الغير فيها والعائد المادي وأمور أخرى.
- يتعرض الكثير من العمال والمحترفين لضغوط في أعمالهم ومؤسساتهم تدفعهم للشعور بضرورة البحث عن عمل جديد لكن التسرع بالانتقال لعمل آخر رد فعل غير مدروس.
انتهى