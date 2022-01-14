تراند اليوم : بالصور: غزي يخترع طاقة بديلة لتشغيل منزله عبر الهواء

خان يونس –الخليج 365: تمكن المواطن يوسف النجار من سكان بلدة خزاعة من اختراع آلة تعمل عبر الهواء يتم من خلالها توليد طاقة كهربائية لتشغيل الإنارة المنزلية.

وقال النجار إنه تمكن بعد وقت من الجهد والوقت من توفير الأدوات والوسائل المستخدمة لإتمام المشروع الذي فكر به منذ سنوات طويلة.

وأشار النجار إلى أنه استخدم ألواح الصاج وأسياخ حديد البناء لصناعة المراوح، فضلاً عن استخدام أدوات بسيطة في إتمام المشروع الذي استغرق أيام من عمله.

وقدم النجار شكره لمن ساعده في اتمام ونجاح الاختراع وهم: وسام قديح وجمال النجار وأنور النجار، لافتاً إلى أن هؤلاء الشبان ساعدوني في اللحام وتركيب الحديد الخاص بالمراوح وتجهيز المراحل النهائية لتركيب الأسلاك وتوصيلها في بطارية سيتم شحنها عبر الكهرباء الناتجة عن محركات الهواء.

ودعا النجار كافة الجهات المختصة بزيادة الاهتمام والعمل على دعم الفكرة وتعميمها في الأحياء، خصوصاً في ظل تفاقم مشكلة التيار الكهربائي عن مناطق القطاع.

يشار إلى أن مدينة غزة تعاني من أزمات كثيرة منذ عشر سنوات، وخصوصاً أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي زادت من تدهور الاوضاع على سكان القطاع وزيادة آلامهم وتفاقم معاناتهم، الأمر الذي جعل من الغزيين رغبة لاختراع وسائل بديلة لحل مشكلة الكهرباء.