تراند اليوم : عساف يودع سردانة ويصفه بـ "صاحب رسالة سامية"

لبنان / الخليج 365:

عبّر النجم الفلسطيني الشاب محمد عساف ابن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة, عبّر عن حزن الشديد لدى معرفته بخبر وفاة شاعر الثورة الفلسطيني مهدي سردانه.



محمد الذي نشر صورة تجمعه بالراحل علّق عليها بالقول:

"ببالغ الحزن و الأسى العميقين وصلني اليوم نبأ وفاة فنان وملحن الثورة والنضال الفلسطيني مهدي سردانة، الذي خطت أنامله أجمل العبارات الموسيقية الثورية التي امتزجت في قصائد وأغاني وطنية مهمة منها "طل سلاحي" و "أرض العزة بلدي غزة" و "دق الحجر بكف الزين"وغيرها."



وتابع عساف:"لقد تشرفت بمعرفة هذا الانسان الوطني الرائع وهو علم من أعلام فلسطين وصاحب رسالة سامية على مدى السنين وأما اليوم يغادرنا إلى دار البقاء وستبقى رسالته خالدة وذكراه باقية فسلاماً لروحه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

انتهى