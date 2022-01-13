تراند اليوم : ليفربول ارسنال مباشر .. مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر

أعلنت صحيفة التليجراف البريطانية اليوم عن رفض ليفربول مطالب صلاح المادية لكي يجدد اللاعب عقده مع النادي، حيث أن الصحيفة قد أكدت على أن المفاوضات بين النادي واللاعب قد وصلت إلى طريق مسدود، وذلك بعد أن طلب وكيل أعمال اللاعب راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني، وهذا ما تم رفضه بشكل نهائي من قبل إدارة الفريق لترى أن هذا المبلغ الذي طلبه اللاعب مبالغ فيه.

ليفربول يوافق على رحيل صلاح

فوجئ اليوم جمهور الفريق الأحمر ومحبي الفرعون المصري بقبول ليفربول رحيل صلاح عن الفريق وذلك تم الطلبات المادية للاعب التي يراها النادي مبالغ فيها وخارج إمكانياته المادية ليوافق النادي الأحمر عن رحيل اللاعب عقب انتهاء مدة العقد الخاصة به مع النادي، حيث أن عقد اللاعب من المقرر أن ينتهي في عام 2023.

وكان اللاعب قد أدلى بتصريحات صحفية يوم أمس عن رغبته في البقاء في نادي ليفربول مقابل الراتب الذي حدده وهو 400 ألف جنيه استرليني، كما يرى اللاعب أنه ليس طلب جنوني منه وأن ذلك يعد نظير للخدمات التي قدمها اللاعب للنادي والانجازات التي حققها مع الفريق في الفترة الماضية.

وقد رفض ليفربول هذا العرض حيث أنه يرى أن صلاح يتقدم في العمر وأنه لن يؤدي بنفس الأداء في الأعوام المقبلة ولكن يأتي هذا على عكس رأي كلوب أن صلاح يمكنه تقديم أفضل أداء في الأعوام المقبلة.

وبعد أن رفض النادي طلبات صلاح أكدت بعض الصحف البريطانية على انتقال صلاح إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أو فريق مانشستر سيتي الانجليزي.