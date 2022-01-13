تراند اليوم : بث مباشر ليفربول و ارسنال .. ليفربول ضد آرسنال بث مباشر ليفربول وارسنال مباراة ليفربول اليوم مباشرة

أعلن الألماني يورجن كلوب، تشكيلة ليفربول، التي سوف يلعب بها أمام ضيفه أرسنال، مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الذهاب للدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس كاراباو، على ملعب أنفيلد.

ليفربول الأساسية في مواجهة الليلة ضد أرسنال تشهد الاعتماد على روبرتو فيرمينو وتاكومي مينامينو، في خط الهجوم، لتعويض غياب كل من، ساديو ماني ومحمد صلاح، حيث يغيب الثنائي الأخير بسبب المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

يورجين كلوب – ليفربول – الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندي روبرتسون.

في خط الوسط: جيمس ميلنر – جوردان هندرسون – فابينيو.

في خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – تاكومي مينامينو – ديوجو جوتا.

وجاءت مقاعد بدلاء الريدز كالتالي: كيليهر – إبراهيما كوناتي – كورتيس جونز – نيكو ويليامز – أوكسليد تشامبرلين – جو جوميز – كوستاس تسيميكاس – كايد جوردون – تايلر مورتون .

يُذكر أن ملعب الإمارات سوف يستضيف مواجهة الإياب بين المدفعجية والريدز، مساء يوم الخميس القادم.