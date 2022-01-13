تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ماتش ليفربول مباشر الآن بث مباشر ليفربول وارسنال يلا شوت مباراة ليفربول اليوم مباشرة

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم يلاشوت، بث مباشر وارسنال اليوم يلاشوت، في نصف نهائي كأس إنجلترا نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة اليوم الهامة بين ليفربول وارسنال، كان من المفترض أن تقام المباراة منذ 10 أيام ولاكن تم تأجيل المباراة إلي اليوم بطلب من ليفربول بسبب إصابات كورونا، تقام مباراة الذهاب اليوم على أرضية ملعب انفيلد وتقام مباراة العودة في استاد الإمارات، نجح تشيلسي في التأهل إلى نهائي البطولة بالأمس بعد الفوز على نادي توتنهام ذهاباً وإياباً وينتظر تشيلسي الفائز من من تلك مواجهة اليوم، بث مباشر ليفربول وارسنال اليوم يلاشوت.

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر يلاشوت

يغيب عن ليفربول الكثير من لاعبيه بسبب إقامة أمم أفريقيا 2021 في الوقت الحالي بالكاميرون ومنهم محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا، يسعي ليفربول اليوم إلي تحقيق الفوز لتسهيل مباراة العودة بعد الفوز اليوم بنتيجة مريحة فنياً بأكثر عدد ممكن من الأهداف، بث مباشر ليفربول وارسنال اليوم يلاشوت.

تتبقي ساعة واحدة فقط على بداية أحداث الشوط الأول من القمة، لم يعلن يورجن كلوب عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة أمام أرسنال، ترقبوا معنا وسنوافيكم بكافة الأحداث العامة، ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر.

بث مباشر ليفربول وارسنال اليوم يلاشوت

تقام المباراة اليوم الخميس 2022/1/13 على أرضية ملعب انفيلد في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة.

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية

9:45 مساءاً بتوقيت مصر

10:45 مساءاً بتوقيت فلسطين

10:45 مساءاً بتوقيت الأردن

10:45 مساءاً بتوقيت سوريا

10:45 مساءاً بتوقيت لبنان

10:45 مساءاً بتوقيت العراق

9:45 مساءاً بتوقيت السودان

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا

8:45 مساءاً بتوقيت تونس

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر

BEIN Premium 1

معلق مباراة ليفربول وارسنال اليوم بث مباشر

أسندت القناة مهمة التعليق إلي المعلق حفيظ الدراجي

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام أرسنال اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: كيليهر

في خط الدفاع: ماتيب فان دايك, ميلنر, روبرتسون.

في خط الوسط: فابينيو، هندرسون، جونز.

في خط الهجوم: جوتا، تشامبرلين، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لنادي ارسنال أمام ليفربول اليوم كالآتي: