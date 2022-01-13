تراند اليوم : ليفربول وارسنال مباشر .. بث مباشر ليفربول و ارسنال بث مباشر ارسنال وليفربول مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر كورة جول

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وتحقق رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في إذا ما كانت إدارة ليفربول كذبت وقدمت مستندات غير صحيحة عن عدم إصابة 11 لاعبًا بالفيروس المتحور، قبل توقيع عقوبات على النادي لإصراره على تأجيل المباراة.

ويخدل ليفربول مباراة اليوم ضد آرسنال بثلاثة مهاجمين هم «ديوجو جوتا ومينامينو وروبرتو فيرمينو» ومن خلفهم جميع العناصر الأساسية التي يخوض بهم يورجن كلوب مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك سيدخل مدرب نادي آرسنال «ميكيل آرتيتا» هذه المباراة بتشكيلة جميعها من اللاعبين الأساسيين، لرغبته الملحة في الترشح للنهائي، لعل وعسى يستطيع قيادة المدفعجية نحو أول لقب له كمدير فني للفريق.

جدير بالذكر غياب كل من «أوباميانج ومحمد النني ومحمد صلاح ونابي كيتا وساديو ماني» عن هذه المباراة. بسبب مشاركتهم مع بلادهم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

تشكيلة ليفربول الاساسية اليوم

أليسون بيكر – أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ألكسندر آرنولد – جيمس ميلنر – فابينيو – جوردان هندرسون – ديوجو جوتا – مينامينو – روبرتو فيرمينو.

تشكيلة آرسنال اليوم

آرون رامسدال – سواريس – بنجامين وايت – جابرييل – كيران تيرني – جرانيت شاكا – سامبي لوكونجا – بوكايو ساكا – ألكسندر لاكازيت – مارتينيلي – إدوارد نكيتياه.

وتنطلق مباراة ليفربول وآرسنال على ملعب آنفيلد روود في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش. 21:45 بتوقيت مصر. 22:45 بتوقيت السعودية.