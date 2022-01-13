تراند اليوم : الكاميرون مباشر .. بث مباشر مباراة الكاميرون وإثيوبيا مشاهدة مباراة إثيوبيا بث مباشر الكاميرون ضد إثيوبيا

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منتخب الكاميرون يخوض مباراته الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2022 المقامة على أرضه ووسط جماهيره أمام منتخب إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة السمراء التى انطلقت بداية من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

ينطلق اللقاء بين المنتخبين الكاميرون وإثيبوبيا عند الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر وتونس والسادسة بتوقيت القاهرة والأردن والسابعة بتوقيت مكة المكرمة - السعودية وقطر والثامنة بتوقيت دولة الإمارات - أبوظبي - دبي.

ويتصدر منتخب الكاميرون ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 2 / 1 على بوركينا فاسو، صاحبة المركز الثالث، في المباراة الافتتاحية للبطولة، يوم الأحد الماضي.

ويتفوق منتخب الأسود غير المروضة بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه كاب فيردي، المتساوي معه في نفس الرصيد، بعدما تغلب 1 / صفر على منتخب إثيوبيا متذيل الترتيب في مباراتهما بالجولة الأولى.

ويطمح منتخبا الكاميرون وكاب فيردي لحصد النقاط الثلاث في مباراتيهما بالجولة الثانية، ليكونا أول منتخبين في المسابقة يضمنان التأهل مبكرا لدور الـ16 دون انتظار نتيجتي لقائهما بالجولة الثالثة، الأخيرة، يوم الإثنين المقبل.

وربما تختلط الأوراق وتتشابك الأمور في المجموعة، حال فوز إثيوبيا وبوركينا فاسو في مباراتي الغد، حيث ستتساوى المنتخبات الأربعة حينها في رصيد 3 نقاط، وستكون الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد المتأهلين للدور المقبل.

وفي حال فوز الكاميرون وكاب فيردي على منافسيهما غدا، سيرتفع رصيدهما إلى 6 نقاط، ليصعدا سويا للأدوار الإقصائية بشكل رسمي، وستصبح مباراتاهما في ختام دور المجموعات، لتحديد متصدر ووصيف المجموعة، بينما سيبقى منتخبا بوركينا فاسو وإثيوبيا بلا رصيد من النقاط. ويعول المنتخب الكاميروني كثيرا على مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، بعدما لعبا دورا حاسما في قلب تأخره صفر / 1 أمام بوركينا فاسو إلى انتصار ثمين 2 / 1 بالجولة الأولى.