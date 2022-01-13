تراند اليوم : بث مباشر الكاميرون .. بث مباشر إثيوبيا والكاميرون اليوم مباشر مشاهدة مباراة إثيوبيا مباشر

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سيبحث منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور عن بطاقة التأهل للدور القادم من البطولة الإفريقية، المنتخب الكاميرون قدم مباراة متوسطة المستوى أمام بوركينا فاسو في الجولة الماضية وحصد النقاط الثلاثة عن جدارة واستحقاق، وعلى الرغم من تأخر الأسود في النتيجة ألا ان الفريق استطاع العودة في النتيجة وقلب الطاولة على بوركينا والخروج بالعلامة الكاملة، وسيخوض الكاميرون لقاء اليوم بالقوة الضاربة وبدون أي تهاون من أجل التأهل للدور القادم من البطولة، وسيعول المنتخب الكاميروني كثيرا على مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، بعدما لعبا دورا حاسما في اللقاء الأول .

تشكيل الكاميرون المتوقع أمام إثيوبيا

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: مايكل نجادو نجادجي - نوهو تولو - هارولد موكودي - كولينز فاي

خط الوسط: أندريه زامبو أنجيسا - صامويل إيفس أوم جويت - مارتين هونجلا

خط الهجوم: نيكولا مومي نجامالو - فينسنت أبوبكر - كارل توكو إيكامبي

موعد مباراة الكاميرون وإثيوبيا والقنوات الناقلة لها

تنطلق مباراة الكاميرون وإثيوبيا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة الكاميرون وإثيوبيا عبر بين ماتش وموقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

وفي الناحية الأخرى سيبحث منتخب إثيوبيا عن تفجير المفاجأة والفوز على صاحب الأرض في لقاء اليوم من أجل العودة لسكة الانتصارات من جديد، منتخب إثيوبيا قدم لقاء قوي أمام الرأس الأخضر وكان قريبا من الخروج بنتيجة إيجابية ألا أن عاملي التركيز والخبرات أثر بشكل كبير على سير وأحداث اللقاء، وتسبب النقص العددي الذي عانى منه المنتخب الإثيوبي في لقائه أمام كاب فيردي، ويمني الفريق النفس بالظهور بشكل افضل في لقاء اليوم والعودة لحل النزاعة الهجومية التي غابت عن الفريق في اللقاء الماضي ولا سيما وأن المنتخب الإثيوبي خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12، عقب طرد مدافعه ياريد باييه، لتعمده إعاقة جوليو تافاريس مهاجم كاب فيردي، وهو في وضع انفراد بالمرمى، ليتلقى خسارته الـ18 في تاريخه بأمم أفريقيا، مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات.

تشكيل إثيوبيا المتوقع أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: فاسيل جبر مايكل

خط الدفاع: رمضان يوسف - أسرات تونجو - أشالو تاميني - سليمان حميد

خط الوسط: شيمليس بيكيلي - مسعود محمد - أمانويل يوهانيس

خط الهجوم: أبوبكر ناصر - جيتانيه كيبيدي - أمانويل جيبرمايكل