تراند اليوم : بث مباشر إثيوبيا .. ماتش الكاميرون مباشر بث مباشر ماتش الكاميرون وإثيوبيا يلا شوت الكاميرون مباشرة

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يلتقى منتخب الكاميرون في السادسة مساء اليوم الخميس، مع منتخب إثيوبيا في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الأراضى الكاميرونية.

ونجح منتخب الكاميرون في تحقيق الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة الأولى، فيما سقط منتخب إثيوبيا أمام منتخب الرأس الأخضر بهدف نظيف.

ونستعرض 5 معلومات عن مواجهة الكاميرون وإثيوبيا في التقرير التالى..

تعد مواجهة الخميس هو اللقاء الثانى الذى يجمع المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية، بعد اللقاء الذى جمعهما في دور المجموعات 1970، وفازت الكاميرون 3-2.

بعد عودتها من التأخر وتحقيق الفوز على بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية 2-1، تسعى الكاميرون للفوز في أول مباراتين لها بكأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ 2006 (3-1 على أنجولا و2-0 على توجو).

لم تخسر الكاميرون في آخر 7 مباريات بدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية (فازت 3 تعادلت 4)، منذ خسارتها في يناير 2015 أمام كوت ديفوار (0-1).

بعد خسارتها 0-1 أمام الرأس الأخضر، لم تفز إثيوبيا في آخر 9 مباريات بكأس الأمم الإفريقية (تعادلت 3 خسرت 6)، وهي أطول سلسلة حالية من عدم الفوز بين كافة المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.

بعد أن سجل في آخر مباراتين له بكأس الأمم الإفريقية (3 أهداف)، يتطلع فينسينت أبوبكر أن يصبح أول لاعب كاميروني يسجل في 3 مباريات متتالية بكأس الأمم الإفريقية منذ صامويل ايتو الذي حقق ذلك في يناير 2008 (5 أهداف).