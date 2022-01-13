تراند اليوم : مباراة الاهلى والجونه بث مباشر HD الاهلي والجونة مباشر ماتش الاهلي والجونه مباشر مشاهدة مباراة الأهلي بث مباشر

وتقام مباراة الأهلي والجونة على استاد السلام، ويدخل المارد الأحمر حامل لقب كأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال أفريقيا لقاءه بكل حماس وتشوق، على الرغم من فقدان الفريق خدمات العديد من اللاعبين حيث سيشارك عدد من النجوم مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، وسيحاول بيتسو موسيماني تعويض غياب اللاعب وسيتواجد في حراسة المرمى مصطفى شوبير ليكون بديلاً عن محمد الشناوي، وسيقود قلب الهجوم حسام حسن ليكون بديلاً عن محمد شريف، يتواجد محمد هاني في خط الدفاع.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم كل من الجونة، البنك الأهلي، المقاولون العرب، سموحة، الإسماعيلي، ويسعى المارد الأحمر لتقديم أفضل ما لديه في هذه البطولة الهامة التي تتزامن مع انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين البارزين.

تشكيلة الأهلي ضد الجونة