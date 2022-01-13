تراند اليوم : مباراة الاهلي مباشر .. بث مباشر مباراه الاهلي والجونه مباراه الاهلي والجونه مباشر مشاهدة مباراة الاهلى والجونه بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلى والجونه بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر مباراه الاهلي والجونه مباشر مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر بث مباشر مباراه الاهلي والجونه مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر مباراة الاهلي والجونة بث مباشر بث مباشر الاهلى والجونه الأهلي والجونة بث مباشر يلعب الاهلي بعد قليل مع فريق الجونه وهي مباراه ضمن منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصريه المحليه لكرة القدم والاهلي يحتل المركز الاول في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 19 نقطه بينما يحتل نادي الجونه المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، ويدخل الفريقين اللقاء بهدف اقتناص الثلاث نقاط وبدأ مشوارهما في البطوله بفوز هام جدا لما هو قادم وايضا يريد المارد الأحمر مصالحة جماهيره بعدما تعادل في آخر مباراه امام نظيره فيوتشر بهدف مقابل هدف مثله.

عودة لاعب الاهلي ومشاركته أساسيا

وكشف مصدر مسؤول في النادي الاهلي عن عودة لاعب غاب لمدة ثلاث سنوات عن صفوف الفريق بسبب إصابته القويه وهي كانت السبب في غيابه طول هذه المده الطويله وقد كانت الاصابه عباره عن قطع في الرباط الصليبي وغاب اللاعب عن الملاعب منذ 8 يناير 2019 إلى أن عاد اليوم أي أنه غاب لمدة ثلاث سنوات وخمس ايام، وهذا اللاعب هو محمد محمود الذي ينشط في مركز خط الوسط والذي قام المدير الفني للاهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بمشاركته أساسيا في مباراة اليوم التي ستبدأ بعد قليل وكما أيضا أنه أوضح بمشاركة اللاعب صلاح محسن الذي ينشط في مركز الهجوم.