تراند اليوم : بث مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي والجونه HD ماتش الاهلي مباشر مشاهدة ماتش الاهلي والجونة مباشر

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دقائق قليلة تفصلنا على بداية المباراة، لم المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني عن تشكيل فريقه الرسمي حتي الآن ولاكن سنوافيكم بكامل الأخبار عند نزول التشكيل الرسمي، ترقبوا معنا، الأهلي والجونة اليوم بث مباشر.

بث مباشر الأهلي والجونة اليوم يلاشوت

تقام المباراة اليوم الخميس 2022/1/13 على أرضية ملعب استاد الأهلي وي السلام في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة.

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية

2:30 مساءاً بتوقيت مصر

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين

3:30 مساءاً بتوقيت الأردن

3:30 مساءاً بتوقيت سوريا

3:30 مساءاً بتوقيت لبنان

3:30 مساءاً بتوقيت العراق

2:30 مساءاً بتوقيت السودان

3:30 مساءاً بتوقيت اليمن

2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا

1:30 مساءاً بتوقيت تونس

1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة اليوم بث مباشر

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة ON TIME SPORTS 1

معلق مباراة الأهلي والجونة اليوم يلاشوت

أسندت القناة مهمة التعليق إلي المعلق بلال علام

قائمة النادي الأهلي لمباراة الجونة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد، زياد طارق.

خط الوسط: محمد محمود وعبد الرحمن مانو ووليد سليمان ومحمد أحمد «شرقية» وزياد طارق ومحمد أشرف، أحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وصالح نصر ومحمد ياسر وأحمد سيد عبد النبي

خط الهجوم: حسام، صلاح