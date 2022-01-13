تراند اليوم : مباشر الاهلي .. بث مباشر الاهلي HD بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونه مباراة الأهلي والجونه بث مباشر الآن

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونه al ahly vs al gounah اليوم الخميس في كاس الرابطه المصريه ، حيث من المقرر اليوم ان يبدا الاهلي مشوراه في النسخه الاولي من كاس الرابطه بمواجهه فريق الجونه اليوم الموافق 13 يناير وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الرابطه المصريه ، وسوف تلعب مباراه الاهلي والجونه اليوم علي ارضيه ملعب السلام وذلك لحساب مباريات المجموعات الثانيه من الكاس ، وسوف تبدا المباراه اليوم في تمام الساعه الثانيه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه على موقعنا.

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الاهلي يدحل مباراه اليوم علي ارضه وذلك فغي بدايه مشوراه في النسخه الاولي من كاس الرابطه ، الاهلي قبل مواجهه اليوم كان قد فشل في الابتعاد صدرا الدوري في هذا الموسم وذلك بعد ان تعادل علي ارضه مع فريق فيوتشر في الاسبوع الثامن من الدوري بنتيجه هدف مقابل هدف ، الاهلي سوف يخوض مباراه اليوم وهو يبحث تجهيز الاعبين والمنافسه علي اللقب ومن اجل المشاركه في كاس العالم كاس العالم للاندية.

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علي الجانب الاخر فريق الجونه فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك في بدايه لقاءات النسخه الاولي من كاس الرابطه ، الجونه قبل ان يلتقي مع الاهلي في كاس الرابطه كان قد تعادل في اخر مباراه لعبها والتي كانت مع فريق انبي في الدوري وقد تعادل الجونه في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل هدف ، الجونه اليوم وهو الاخر سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في بدايه مشوراه في مجموعته في كاس الرابطه.