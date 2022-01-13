تراند اليوم : بث مباشر الاهلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر ماتش الأهلي مباشر الأن HD مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يلا شوت، يفتتح الاهلي مشواره في كأس الرابطة بمباراة صعبة من ناحية المستوي الفني امام فريق الجونة، بحثا عن تحقيق ما هو مطلوب منهم وهو اقتناص الثلاث نقاط الهامة من اللقاء، الامر الذي سيكون جيد بالنسبة لأي فريق، وهو الفوز في بداية رحلتك في اي بطولة، الامر الذي يكون بشرة خير علي رسم مشوار جيد للفريق، الامر الذي يسعي إليه اللاعبين والجهاز الفني بكل تأكيد.

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بث مباشر الاهلي يلعب المارد الاحمر مباراة الجونة اليوم بدون العناصر الدولية الذي يمتلكها في قائمته، حيث يفتقد إلي اكثر من نصف الفريق تقريبا، وذالك بسبب السفر إلي الكاميرون لتمثيل بلادهم في بطولة كأس الامم الافريقية 2022 في نسختها الجارية، الذي انطلقت في الايام القليلة الماضية، ومضت الجولة الاولي منها، مما يعني ان قوة القلعة الحمراء ستقل في هذه المواجهة، لكن سيعتمد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني علي العناصر البديلة.

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الاهلي والجونة بث مباشر ضم الجهاز الفني للاهلي عناصر شابة جديدة إلي قائمة الفريق الذي ستواجه الجونة اليوم، حيث قرر موسيماني ضم العناصر الذي تألقت بقوة مع فريق الشباب في الايام الماضية، ومن المتوقع ان يدفع بأحدهم في مواجهة اليوم، حيث انه مجبر بسبب الغيابات الدولية الذي يعاني منها الفريق، وذالك لإعطاء فرصة حقيقية لهذه العناصر لإثبات قدراتهم، وفي حالة تألقهم سيتم تصعيدهم إلي الفريق الاول.

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تلقت الجماهير الاهلاوية خبر كان غير مفسر للبعض وهو استبعاد محمد مجدي افشة وحسين الشحات من قائمة الاهلي لمواجهة الجونة، وذالك بالرغم انهم لن يسافروا مع المنتخب المصري إلي بطولة افريقيا، الامر الذي استوجت موسيماني يفسره، واشار انه قام بإعطاء الثنائي راحة بسبب ضغط المباريات في الايام الماضية، بالإضافة إلي علي لطفي الحارس الثاني، وسيشارك مصطفي شوبير بشكل اساسي.

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يستضيف ملعب الاهلي we السلام احداث المباراة الذي ستنطلق في تمام الساعة الثانية ونصف بتوقيت مصر، والساعة الثالثة ونصف بتوقيت السعودية، والواحدة ونصف بتوقيت الجزائر، والرابعة ونصف بتوقيت الامارات، وستذاع المباراة عبر قناة on time sport 1 بتعليق مؤمن حسن، ويمكنكم متابعة بث مباشر الاهلي والجونة من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة.

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دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاقة احداث مباراة الاهلي والجونة، حيث اتجهت اللاعبين إلي ارض الملعب ودخلوا في احماءات ما قبل اللقاء، ولن يعلن موسيماني التشكيل الرسمي للاهلي الذي سيخوض به اللقاء، لكن من المتوقع انه سيشهد تغييرات بالجملة فيه، حيث يضم المارد الاحمر 14 لاعب ناشئ في قائمته تعويضا عن الغيابات المؤثرة اليوم.

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