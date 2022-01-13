تراند اليوم : ماسك البقدونس المثلج لازالة الكلف من بشرة الوجه

غزة / مشرق نيوز /



البقدونس من النباتات المتوافرة في السوق بأثمان زهيدة ، وفى متناول الجميع ، ومع ذلك فهو في المنزل صيدلية شبه متكاملة ، حتى سمى بحق ملك الخضروات لما يحتويه من أملاح معدنية بالاضافة الى أن البقدونس مفيد جدا لكثير من علل الجسم فهو يستخدم للتخفيف من الآم المعدة وللقضاء على دودة الأمعاء ، كما أنه مدر للبول ومنظم للدورة الشهرية عند المرأة إذا أكل بانتظام مع وجبات الطعام .

والى جانب فوائده الصحية فهو مفيد أيضاً في الريجيم ومقشر للبشرة:

للريجيــم : عصير البقدونس يساعد كثيرا على إنقاص الوزن ، بما له من فعالية واضحة في إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في جسم الإنسان .

كمقشر للبشرة:اغلي حزمة من البقدونس دون ان تتخلصي من عروقها في كوبين من الماء النقي بعد غسلها جيداً، ثم اتركيه لمدة 3 ساعات ليتركز ثم صفيه جيداً، بعد ذلك اضيفي إليه عصير ليمونة واحدة وضعيه في قوالب الثلج وبعد ان يجمد استخدميه بتمريره على بشرتك.