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تراند اليوم : ماسك البقدونس المثلج لازالة الكلف من بشرة الوجه

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غزة / مشرق نيوز /

البقدونس من النباتات المتوافرة في السوق بأثمان زهيدة ، وفى متناول الجميع ، ومع ذلك فهو في المنزل صيدلية شبه متكاملة ، حتى سمى بحق  ملك الخضروات لما يحتويه من أملاح معدنية بالاضافة الى أن البقدونس  مفيد جدا لكثير من علل الجسم فهو يستخدم للتخفيف من الآم المعدة وللقضاء على دودة الأمعاء ، كما أنه مدر للبول ومنظم للدورة الشهرية عند المرأة إذا أكل بانتظام مع وجبات الطعام .

والى جانب فوائده الصحية فهو مفيد أيضاً في الريجيم ومقشر للبشرة:

للريجيــم : عصير البقدونس يساعد كثيرا على إنقاص الوزن ، بما له من فعالية واضحة في إذابة الدهون والشحوم المتراكمة في جسم الإنسان .

كمقشر للبشرة:اغلي حزمة من البقدونس دون ان تتخلصي من عروقها في كوبين من الماء النقي بعد غسلها جيداً، ثم اتركيه لمدة 3 ساعات ليتركز ثم صفيه جيداً، بعد ذلك اضيفي إليه عصير ليمونة واحدة وضعيه في قوالب الثلج وبعد ان يجمد استخدميه بتمريره على بشرتك.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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