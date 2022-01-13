تراند اليوم : حوت اسود شمال المحيط الهادئ للمرة الاولى منذ 60 سنة

وكالاتمشرق نيوز

رصد حوت اسود من شمال المحيط الهادئ قبالة سواحل كندا الغربية للمرة الاولى منذ اكثر من 60 سنة، علما ان هذا الحيوان هو من اكثر الحيوانات المهددة بالانقراض، على ما اعلنت وزارة الصيد والمحيطات الخميس.

ورصدت سفينة تابعة لحراس الشواطئ الكنديين هذا الحوت مرات عدة بينما كانت تبحر غربي جزر الملكة شارلوت الواقعة في اقصى شمال مقاطعة كولومبيا البريطانية على الحدود مع ولاية الاسكا الاميركية.

ولم يتم رصد هذا النوع من الحيتان في المياه الكندية سوى ست مرات خلال القرن العشرين، علما ان المرة الاخيرة كانت منذ اكثر من ستين سنة، بحسب الوزارة.

ويتميز هذا الحوت المهدد الى حد كبير بالانقراض بجلد اسود وفك معقوف وتورمات بيضاء على رأسه. وقد يصل طوله الى 17 مترا ووزنه الى 90 طنا.

ونظرا الى الصيد المكثف الذي استهدف الحيتان السوداء طوال القرن التاسع عشر وخلال النصف الاول من القرن العشرين، لم يبق منها سوى 300 الى 400 حوت قبالة سواحل كولومبيا البريطانية والاسكا وفي بحر بيرينغ.