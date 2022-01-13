تراند اليوم : وجبة الافطار الصحية تقيك من الاصابة بمرض السكر

واشنطن / وكالات / مشرق نيوز

أكد الباحثون على أهمية وجبة الافطار الصحية التي تعمل على توليد مقاومة للتميل الغذائي السليم للانسولين في الجسم وهو ما يعمل على رفع مخاطر الاصابة بمرض السكر خاصة النوع الثاني .

كما أكد الباحثون على أن البدينات اللاتى يغفلن وجبة الإفطار الهامة يعرضن أنفسهن لزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وقال الباحثون ان إغفال وجبة الإفطار ليوم واحد يعمل على رفع مقاومة الإنسولين بصورة حادة وهو ما يعمل على رفع مخاطر الإصابة بالمرض.

كشفت الإحصاءات أن 61,3 مليون شخص فى الهند يعانى من الإصابة بمرض السكر فى عام 2011، فى الوقت الذى يتوقع فيه تضاعف هذا الرقم إلى 101,2 مليون بحلول عام 2030 وفقا للاتحاد الدولى لمرض السكر .