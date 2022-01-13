تراند اليوم : السجن 127 عاماً لممرض قتل 11 شخصاً في مأوى للعجزة

مدريدمشرق نيوز

حكم بالسجن لمدة 127 عاماً على ممرض قتل، بين العامين 2009 و2010 ،11 شخصاً متقدماً في السن في مأوى عجزة شمال شرق إسبانيا.

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة خيرونا أن القاتل الذي أدين بتهمة تنفيذ 11 جريمة قتل، بعضها بماء الجافيل أو بالحمض، لن يبقى في السجن أكثر من 40 عاماً، تماشياً مع أحكام القانون الإسباني.

وكان خوان فيلا ديلميه البالغ من العمر 47 عاماً يعمل في مأوى «لا كاريتات» للعجزة في منطقة كاتالونيا، وأوقف في الثامن عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2010 بعد وفاة فرانشيسكا خيرونس موينتانا البالغة من العمر 85 عاماً إثر حروق خطرة في الحلق والفم.

وأقر الممرض بأنه حاول أن يقتلها وأعطاها «حمضاً مزيلا للرواسب» لتشربه.

وكان خوان فيلا ديلميه يقتل ضحاياه «ليريحهم من معاناتهم»، وكشفت المحكمة أن ثلاث نساء وقعن ضحيته «كن يعولن بالكامل على الممرضين في أبسط المهام التي كن يقمن بها».

واعتبرت المحكمة، أنه خلافا لما احتج به محامي المدعى عليه، ارتكب الممرض جرائمه عن سابق تصور وتصميم، مستبعدة أن يكون قد عانى أي اضطرابات نفسية ومذكرة بأنه يحمل شهادة في مجال التمريض.