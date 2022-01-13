تراند اليوم : انجلينا جولي مع " السوريين " .. ومشاهير العرب يغيبون

دمشق / وكالات / مشرق نيوز

أيقونة الإنسانية أنجلينا جولي والمبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة تزور اللاجئين السوريين في الأردن وتدعو العالم للوقوف بجانبهم، وصفت أنجلينا أزمة اللاجئين السوريين بأنها " أسوأ أزمة في القرن 21 " .

هذه الزيارة للاجئين السوريين ليست الأولي لأنجلينا لكنها الثالثة وذلك وسط غياب من المشاهير العرب .

وطالبت أنجلينا المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للاجئين السوريين حيث قالت أن الدعم المقدم لهم غير كافي ولا يتناسب تماماً مع الأزمة ، وتمنت أن يكون هناك حل سياسي للصراع ".

قالت جولي أن الغرض من الزيارة هو " إظهار الدعم للاجئين السوريين وحض العالم على معالجة محنتهم، وفهم احتياجاتهم بشكل أفضل " ، واستمعت جولي إلى عدد من اللاجئين السوريين العابرين عبر الحدود السورية الأردنية .

كان جمهور MBC2 قد منح أنجلينا لقب ملاك الإنسانية منذ وقت قريب وذلك في استفتاء حول أكثر الفنانات فعلاً للخير في العالم . 4 نجمات فاعلات للخير.. من منهن " ملاك الإنسانية " .

وكانت أنجلينا هي إختيار الجمهور " جمهور MBC يعطي أنجلينا جولي لقب " ملاك الإنسانية ".