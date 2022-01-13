تراند اليوم : بزة مؤسس «دجاج كنتاكي».. بـ21 ألف دولار

اميركامشرق نيوز

بيعت بزة ارتداها مؤسس سلسلة مطاعم «دجاج كنتاكي» (KFC) في مزاد علني بتكساس بسعر فاق الـ21 ألف دولار.

وأفادت شبكة «آيه بي سي» الأميركية أن البزة البيضاء المميزة التي تخص مؤسس مطاعم «دجاج كانتكي» الكولونيل هارلاند ديفيد ساندرز بيعت في مزاد أقامته دار «هيريتاج» للمزادات في تكساس بـ21 ألفا و510 دولارات.

ولفتت إلى أن البزة كانت بحوزة أحد سكان سينسيناتي مايك موريس الذي أعطاه إياها ساندرز نظراً لكونه مقرباً من عائلته.

يشار إلى أن ساندرز توفي في 16 كانون الأول/ديسمبر 1980 عن عمر 90 سنة.