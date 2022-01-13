تراند اليوم : المريخ كان غنياً بالأكسيجين قبل الأرض بأكثر من بليون عام

وكالاتمشرق نيوز

أظهرت دراسة بريطانية جديدة إلى أن كوكب المريخ كان يتمتع بغلاف جوي غني بالأكسيجين قبل كوكب الأرض بأكثر من بليون عام.

وقال الباحث برنارد وود، من جامعة (أوكسفورد) في مقابلة مع صحيفة (أيرش تايمز)، إن فحوصاً لنيازك على الأرض وحجارة على المريخ تشير إلى أن الأكسيجين كان يؤثر على سطح المريخ قبل 4 ملايين سنة، أي على الأقل قبل تجمع الأكسيجين بكميات ملحوظة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض بـ1500 مليون عام.

وأوضح وود أن الأدلة تستند إلى مقارنة بين نيازك من المريخ ارتطمت بكوكب الأرض وبيانات من حجارة فحصها مسبار «سبيريت» التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في جزء قديم من الكوكب يحتوي حجارة عمرها أكثر من 3700 مليون عام.

وقال إن «الكوكب الأحمر» كان على الأرجح رطباً ودافئاً قبل بلايين السنين، ما أدّى الى أن يصبح الغلاف الجوي لكوكب الأرض غنياً بالأكسيجين.