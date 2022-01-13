تراند اليوم : وزيرة يمنية تبيع خاتمها لدعم مكافحة القات

صنعاءمشرق نيوز

تبرعت وزيرة حقوق الانسان في اليمن حورية مشهور بخاتمها الشخصي في مقابل 2 مليون ريـال يمني (9320 دولار) لجهود مكافحة شجرة القات في اليمن.

واشترى الخاتم اثنين من رجال الأعمال اليمنيين بمليوني ريال، وتبرعت مشهور بالمبلغ إلى مؤسسة "يمن بلا قات" لإنشاء عيادة صحية، بهدف الاقلاع عن تناول القات.

وتشير احصائيات يمنية الى أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في قائمة الإنفاق من دخل الأسرة بنسبة تتراوح بين 26 -30 في المئة.

وشددت حورية مشهور، خلال فعاليات ندوة أقامتها مؤسسة "يمن بلا قات" اليوم الثلثاء، على ضرورة تبني الحكومة لبرامج وسن تشريعات وسياسات للحد من زراعة وتناول القات في اليمن، وكذلك وضع البدائل للمزارعين وتجار القات.

وأثبتت دراسة يمنية إن 73 في المئة من الرجال و46 في المئة من النساء و23 في المئة من الأطفال يتعاطون القات يومياً، في حين يقوم رب الأسرة بإنفاق 35 في المئة من إجمالي دخله على القات في مقابل 10 في المئة على تعليم أطفاله.

وأوضحت مشهور أن جزءاً كبيراً من دخل الأسرة اليمنية يذهب للقات، وبأن هذا يعد عاملاً رئيسياً في ارتفاع نسبة سوء التغذية لدى الأطفال والنساء في اليمن.

وتشير الدراسات إلى أن القات يستنزف مياه كبيرة فى زراعته على حساب الإنسان، حيث يستخدم 120 لتر مياه لكل ربطة قات، فيما يحتاج المواطن 2 لتر في اليوم الواحد، وهو ما يعني أن ربطة القات تستهلك ما يستهلكه 60 مواطن يمني للشرب.

وقالت الناشطة اليمنية والناطق الاعلامي لمؤسسة "ارادة لوطن بلا قات" هند الارياني، إن الخطوة التي قامت بها وزيرة حقوق الانسان، ايجابية وتخدم الحملة الوطنية لمحاربة القات في اليمن.

وحول انشاء عيادة صحية لمساعدة من يريد ترك مضغ القات، أضافت الارياني: "وجود هذه العيادة مهم للغاية، لأن الكثير من الذين يقلعون عن القات، يبحثون عن طريقة تجعلهم لا يعانون من أعراض تركه مثل الحمى". وأضافت "مثل هذه العيادة موجودة فعلا في السويد وهي متخصصة بمعالجة مدمني القات. والأولى أن تكون هذه العيادة في اليمن... بعضنا هنا يحرم أبنائه من الأكل من أجل شراء القات بسبب إدمانهم".

وكانت حملة شبابية بدأت اواخر العام الماضي تروج لإقامة " أعراس يمنية بلا قات" لاقت قبولا لدى كثير من الشباب اليمنيين.

وقال البراء شيبان، منظم أول عرس يمني بلا قات، إن بيع وزيرة حقوق الانسان لخاتمها الشخصي، يعكس رغبة بعض أصحاب القرار في القضاء على هذه الظاهرة المستعصية واستئصالها.

وأوضح شيبان أن وجود مثل هذه المبادرات يخلق نوعا من الوعي المجتمعي بأهمية محاربة القات والاقلاع عن تناوله.

وكشفت وزارة الزراعة والري اليمنية عن توسع رقعة المساحة المزروعة بالقات إلى 162 ألف هكتار حتى عام 2011 مقارنة بـ 159 ألف هكتار في 2010.