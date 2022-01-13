تراند اليوم : مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر .. بث مباشر برشلونة تويتر HD برشلونة والافيس مباشر بث مباشر برشلونة الان ضد ألافيس مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS رابط مباشر لمباراة برشلونة وألافيس البث المباشر ومشاهدة مباراة برشلونة وألافيس اليوم يشعل عشاق البلورغانا نظراً لضرورة الاطمئنان على وضعية الفريق الكاتالوني بعد أيام من إقالة الهولندي رونالد كومان.مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر تعليق عربي بث مباشر مباراة برشلونة ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، في حين يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، ولديه مباراة مؤجلة أيضا.ويدخل برشلونة مواجهة الليلة في ظروف صعبة، بعد إقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، إثر تلقي البارسا خسارة مفاجئة أمام رايو فاليكانو بهدف دون مقابل في الجولة الماضية، ومن قبلها الهزيمة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف، مما زاد من صعوبة موقف الفريق في الليجا هذا الموسم.

ويخوض برشلونة مباراة اليوم، تحت قيادة المدير الفني المؤقت سيرجي بارجوان، مدرب الفريق الرديف، والذي تولى المهمة لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد، حيث يعد تشافي هيرنانديز نجم البارسا السابق ومدرب السد القطري الحالي الأقرب لشغل هذا المنصب.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، كل من أنسو فاتي، وفرينكي دي يونج، وعثمان ديمبيلي، وسيرجي روبيرتو وبيدري، ورونالد آراوخو.

تشكيل برشلونة

وينتظر برشلونة مواجهة في غاية الصعوبة، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث إن خسارة البارسا في هذا اللقاء قد يطيح به بنسبة كبيرة خارج البطولة.

أما فريق ديبورتيفو ألافيس، فيسعى لتحقيق الفوز ومواصلة الصحوة، التي حققها مؤخرا بالفوز في آخر مباراتين، وذلك من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى

بث مباشر برشلونة الان مشاهدة بث مباشر برشلونة الان ضد آلافيس ، برشلونة يدخل اللقاء من دون مدربه الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته بقرار من مجلس الإدارة بشكل رسمي مع تعيين مدرب برشلونة «ب» سيرجي باراخوان بشكل مؤقت لحين وصول مدرب جديد.ويفتقد برشلونة كذلك لخدمات الثنائي عثمان ديمبيلي وانسو فاتي بسبب الإصابة بينما بات سيرغيو أغويرو جاهزاً تماماً للمشاركة في خط هجوم الفريق الكتالوني عقب تعافيه من الإصابة.تقام المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ11 مساء بتوقيت الإمارات، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة برشلونة وألافيس بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويخوض برشلونة لقاء اليوم قادما من هزيمة أمام رايو فاليكانو بهدف دون رد ليتعرض الفريق للهزيمة الثانية على التوالي، فريق برشلونة سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث ولا سيما وأن إدارة النادي قررت رحيل رونالد كومان المدير الفني للسوء النتائج وأسندت المهمة إلى مدرب برشلونة "بي" ليقود الفريق في لقاء اليوم لحين التعاقد مع مدير فني جديد يتولى الفريق في الفترة القادمة، ويتطلع برشلونة إلى الخروج من كبواته الأخيرة من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب الليجا.

يدخل فريق برشلونة لقاء اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما خاض الفريق في 10 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات ومني بالهزيمة في 3 مباريات، وأحرز الفريق 15 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – إريك جارسيا – سيرجينيو ديست

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – جافي

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو – ممفيس ديباي – أنسو فاتي

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة لها

تبدأ مواجهة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس عبر موقعنا وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يتطلع ديبورتيفو ألافيس في لقاء اليوم إلى استغلال تعثرات برشلونة الأخيرة من أجل الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاث وحصد الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز في الجولة الماضية على إلتشي بهدف دون رد، ألافيس سيخوض لقاء اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم من أجل التقدم للأمام في جدول ترتيب الدوري والتقدم للأمام في الليجا.

ديبورتيفو ألافيس يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعدما فاز في 3 لقاءات ولم يتعادل في أي لقاء، ومني بالهزيمة في 7 مباريات، وأحرز الفريق 5 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: فيرناندو باتشيكو

خط الدفاع: مارتن أغيريغابيريا - فيكتور لاكوارديا - فلوريان لوجون - بورخا ساينز

خط الوسط: توماس بينا - بيري بونس

خط الوسط الهجوم:ي: لويس ريوخا - مانويل غارسيا ألونسو - إدغار مينديز

خط الهجوم: خوسي لويس سامارتين ماتو "خوسيلو"

معلومات مباراة برشلونة وألافيس.

ما هو موعد مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني؟

09:00 مساءاً بتوقيت مصر, 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 08:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة برشلونة وألافيس؟

الدوري الإسباني.

من هو معلق مباراة برشلونة وألافيس؟

عامر الخوذيري.