تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر HD ماتش الزمالك بث مباشر اليوم ضد طلائع الجيش مشاهدة ماتش الزمالك وطلائع الجيش HD

ماتش الزمالك مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الأسبوع الثاني للدوري المصري باللقاء الذي يقام على ستاد برج العرب في تمام الخامسة والنصف مساء،قدم الزمالك مباراة قوية في الجولة الأولى أمام إنبي وحقق الفوز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، وسيبحث حامل اللقب عن الانتصار الثاني على التوالي ومواصلة رحلة دفاعه عن لقب الدوري بجدارة، الزمالك فضل السفر إلى الإسكندرية قبل المباراة بـ48 ساعة من أجل تفادي الاجهاد والارهاق، الزمالك سيخوض لقاء اليوم بدون محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق المعاقب بالإيقاف لمدة 8 مباريات من الموسم الماضي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة لها

تتابعون اليوم مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش، الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مواجهة الزمالك وطلائع الجيش عبر أون تايم سبورت أتش دي 2 وموقعنا

وفي الجانب الأخر يتطلع طلائع الجيش إلى الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي، طلائع الجيش لم يقدم الأداء المنتظر منه في الظهور الأول له في البطولة وعلى الرغم من أن كل الترشيحات كانت تنصب في صالح طلائع الجيش المتوج مؤخرا بلقب السوبر إلا أن الفريق قدم أداءا متواضعا وخسر أول تحدي له في الدوري.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: خالد سطوحي - حسن مجدي - محمد ناصف -مصطفي حسن الزناري

خط الوسط: عبد الرحمن خالد "شيكا" - مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: أحمد سمير - محمد الصباحي - عمرو السيسي

خط الهجو: جون أنطوي "كازادي كاسينجو

معلومات مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري؟

05:30 مساءاً بتوقيت مصر, 06:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

أون تايم سبورت 2 - ON Time Sport 2.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

مؤمن حسن.