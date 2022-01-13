تراند اليوم : بث مباشر العراق والبحرين HD مباشر العراق والبحرين يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والبحرين مباشر HD لعبة العراق والبحرين بث مباشر

بث مباشر العراق والبحرين مباشر العراق والبحرين مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم مباراة العراق والبحرين بث مباشر يلا شوت العراق والبحرين مباشر الان مباراة العراق والبحرين مباشر مباراة العراق والبحرين، ويستقبل ملعب المحرق اللقاء الذى يجمع منتخب العراق الاولمبي ونظيرة منتخب البحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عام اليوم الاحد الموافق 31 من اكتوبر حيث يلتقي المنتخبين فى اطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر

يلتقي المنتخب البحريني مع المنتخب العراقي مساء اليوم على استاد المحرق في منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس اسيا تحت 23 عام في مرحلة الذهاب للمجموعة الثالثة ونتابع اللقاء عبر موقع كورة اون مباشر

تنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة وربع مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة وربع مساء بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس اسيا

يمكنكم الاستمتاع بمتابعة مباراة منتخب العراق ضد المنتخب البحريني في التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا تحت 23 عام حيث يوفر موقع كورة اون رابط مشاهدة مباريات اليوم في خدمة مجانية لجماهير المنتخبين ومتابعي الساحرة المستديرة عبر رابط koraon.

توقيت الساعة 04:15 مساء بتوقيت جرينتش.

توقيت الساعة 06:15 مساء بتوقيت في مصر.

الساعة 07:15 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 07:15 مساء بتوقيت في الاردن.

توقيت الساعة 08:15 مساء بتوقيت الامارات