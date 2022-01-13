تراند اليوم : الهيبة جبل الحلقة ١١ HD مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 11 كاملة HD الهيبة الموسم الخامس الحلقة 11 HD

الهيبة جبل الحلقة ١١ مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 11 كاملة الهيبة الموسم الخامس الحلقة 11 في أحداث مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 11 يرد شاهين على عرض المهندس وديع بمسألة تهريب الاثار وتأمين السلاح ويوافق على ذلك.جبل بدوره يواصل هو ورجاله مراقبة المهندس وديع وتحركات الشاحنات التي تدخل وتخرج من السيد مع زيادة شكوكه.جبل يقع بحب مسئولة الامم المتحدة سارة والتي تقوم بدورها بجمع المعلومات عنه لمعرفة ألية تهريبه للأثار عبر الحدود.

في أحداث مسلسل الهيبة جبل الجزء 5 تعاتب ام جبل ولدها لعدم زواجه وضرورة انجابه لأولاد ليحملوا اسمه والعائلة.الشخص الذي سيهرب القطع الأثرية للمهندس القائم على السد يستعجله بضرورة الاستعجال بتجهيز الدفعة التي سيتم تهريبها قبل انتهاء التوتر على الحدود والحرب في سوريا.ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى.