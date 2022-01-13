تراند اليوم : انتر يوفنتوس مباشر .. يوفنتوس وانتر ميلان مباشر يوفنتوس وانترناسيونالي بث مباشر يوفنتوس و انتر مباشر HD

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان inter vs juventus في كاس السوبر الايطالي اليوم الموافق 12 يناير ، من المقرر اليوم ان يلتقي فريق انتر ميلان حامل لقب الدوري الايطالي الموسم الماضي والذي يقدم اداء رائع في اخر مبارياته مع خصمه يوفنتوس حامل لقب كاس ايطاليا الموسم الماضي الليله وذلك علي لقب كاس السوبر الايطالي لهذا الموسم ،وسوف يستضيف ملعب سان سيرو في ميلانو مواجهه اليوفي وانتر في السوبر الايطالي مساء اليوم ، وسوف تنطلاق اليوم الاربعاء مباراه يوفنتوس وانتر ميلان في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

يوفنتوس يعتبر يدخل علي الطرف الاول في مباراه كاس السوبر الايطالي لهذا الموسم ، اليوفي كان قد نجح في الخروج من الموسم الماضي بلقب كاس ايطاليا وذلك بعد خسر لقب الدوري الايطالي وكان اليوفي قد حقق لقب الكاس علي حساب فريق نابولي في النهائي وقد حقق اليوفي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، اليوفي قبل مواجهه اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في الدوري الايطالي وذلك علي فريق روما في الاسبوع الواحد وعشرين وقد حقق يوفنتوس الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل ثلاث اهداف.

مباراة انتر ميلان ويوفنتوس يلا شوت

فيما فريق انتر ميلان فهو يدخل لقاء الليله علي ارضه وذلك لقاء كاس السوبر الايطالي لهذا الموسم مع اليوفي ، انتر قبل مواجهه اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في مشوراه في الحفاظ علي لقبه في الدوؤري الايطالي وذلك بعد ان حسم قمه الاسبوع الواحد وعشرين مع فريق لاتسيو الاحد الماضي وقد حقق انتر الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف ، انتر كان قد نجح في الحصول علي لقب الدوري الايطالي الموسم الماضي بعد ان قدم موسم تاريخي في الدوري وهو اليوم سوف يبحث عن تاكيد هذا الموسم علي حساب اليوفي واضافه كاس السوبر الايطالي الي جانب بطوله الدوري.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد انتر ميلان

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة ضد انتر ميلان ضمن موجاهة النهائي من بطولة كاس السوبر من المتوقع ان يلعب اليوم اليوفي بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي فويتشيك تشيزني ، وفيخ ط الدفاع دانيلو- ماتياس دي ليخت- ليوناردو بونوتشي- أليكس ساندرو ، وفي خط الوسط أدريان رابيو- مانويل لوكاتيلي- رودريجو بينتانكور ، وفي خط الهجوم خوان كواردرادو- باولو ديبالا- ألفارو موراتا.

تشكيلة انتر ميلان المتوقعة ضد يوفنتوس

تشكيلة انتر ميلان المتوقعة ضد يوفنتوس في المباراة التي سوف يخوضها اليوم من امام اليوفي من المتوقع ان يلعب اليوم نادي انتر ميلان المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي سمير هاندانوفيش ، وفي خط الدفاع ميلان سكرينيار - ستيفان دي فري - اليساندرو باستوني ، وفي خط الوسط ماتيو دارميان - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - هاكن كالهانغولو - ايفان بيريسيتش ، وفي خط الهجوم ستيفانو سينسي - إدين دجيكو.