تراند اليوم : يوفنتوس مباشر .. بث مباشر يوفنتوس وانتر ميلان HD

يحاول يوفنتوس المنتشي من الفترة الأخيرة التي بذل فيها جهد كبير إلي تحقيق إنتصار ثمين في مشواره علي حساب نادي إنتر ميلان، وذلك في بطولة بلقب سيكون صعب علي حساب المنافس نادي إنتر ميلان، فهل ينجح بالتفوق علي حسابه من أجل تحقيق لقب بطولة كأس السوبر الإيطالي، أم سيكون هناك صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك خاصة في ظل الأداء المتذبذب منه. اليوفنتوس حقق ريمونتادا قوية للغاية في المواجهة الماضية ضد نادي روما، وهو ما يجعل عشاق الفريق لديهم حالة من التفاؤل بشكل كبير بشأن هذه المواجهة وأنهم متأكدين من ضرورة تحقيق الإنتصار علي حساب الإنتر، وكان الفريق مهزوما من روما بثلاثية، وعاد في النتيجة وفاز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. الإنتر من جانبه يعيش فترة قوية للغاية في الفترات الماضية، ويحاول أن يسير علي نفس النهج من خلال تحقيق إنتصار سيكون صعب علي حساب يوفنتوس من أجل التتويج بهذه البطولة التي ستكون رافعة للمعنويات بشكل كبير لدي لاعبيه من أجل الحفاظ علي الصدارة التي يتواجد بها الفريق، وكانت آخر مواجهاته قد إنتصر علي حساب منافس صعب وهو نادي لاتسيو بهدفين مقابل هدف.