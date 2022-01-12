تراند اليوم : ماتش الكلاسيكو .. ماتش الكلاسيكو اليوم مباشر ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم بث مباشر

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن تشكيلة برشلونة وريال مدريد لكلاسيكو الأرض الاسباني الذي بدأت أحداثه في تمام الساعة التاسعة مساءاً. وأشارت الصحيفة إلى أن فيران توريس صفقة برشلونة الجديد سيشارك في التشكيلة الرئيسية رفقة الثنائي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي المخضرم داني ألفيس الذي سيلعب كجناح أيمن.

بينما سيلعب ريال مدريد بخط هجومه الناري المعتاد بتواجد الثنائي الناري فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما بجانب الإسباني ماركو أسينسيو.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي :

حراسة المرمى : أندريه تير شتيغن

خط الدفاع : أراخو، جيرارد بيكيه، لينغليه، جوردي ألبا

خط الوسط : نيكو، سيرجيو بوسكيتس، جافي

خط الهجوم : فيران توريس، ألفيس، ديمبيلي.

بينما جاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ميندي

خط الوسط : كاسيميرو، مودريتش، كروس

خط الهجوم : أسينسيو، بنزيما، فينيسوس جونيور

مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يدخل لقاء الليله علي الطرف الاول وذلك في لقاء الاول من لقاءات الدور نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني ، ريال مدريد قبل مواجهه اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في مشوراه في حصد لقب الدوري الاسباني في هذا الموسم وذلك بعد ان حقق الانتصار علي فريق فالنسيا في الاسبوع الواحد وعشرين من عمر الدوري الاسباني وحقق الريال الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه اربع اهداف مقابل هدف ، الريال مع مدربه كارلو أنشيلوتي سوف يدخل مواجهه برشلونه الليله وهو يسعي لتقديم اداء جيد مثل الاداء في الدوري الاسباني وتحقيق الانتصار الوصول الي نهائي السوبر الاسباني.

مباراة برشلونة وريال مدريد ماكس رياضه

فيما فريق برشلونه فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي من كاس السوبر الاسباني ، برشلونه منذ ان يتولي تشافي قياد الفريق الكتالوني وهو الفريق يسير بشكل جيد في الدوري الاسباني حيث ان الفريق قد نجح برغم حاله الطرد الذي تعرض له جافي في مباراه الفريق الاخيره في الدوري مع الفريق العنيد غرناطه ولكن الفريق نجح في الخروج من هذه المباراه بنقطه عندما تعادل معها بهدف مقابل هدف في اخر مباراه لعبها برشلونه قبل مواجهه الريال ، اليوم تشافي سوف يسعي لقياد فريق برشلونه لتقديم اداء جيد امام الريال وتحقيق الانتصار من اجل الوصول الي نهائي السوبر الاسباني.