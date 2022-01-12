تراند اليوم : بث الكلاسيكو .. الكلاسيكو مباشر ريال مدريد وبرشلونة مباشر بث مباشر برشلونة وريال مدريد HD بث مباشر الكلاسيكو يلا شوت HD لعبة الكلاسيكو مباشر

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في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في خط الدفاع كلا من: جيرارد بيكيه، وإيريك جارسيا، وجوردي ألبا، وداني الفيش.

ثلاثي خط الوسط: فرينكي دي يونج، وسيرجيو بوسكيتس، وجافي.

في خط الهجوم الرباعي: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد برشلونة

على الجانب الآخر من المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بقيادة كارلوس أنشيلوتي المدير الفني للفريق، وهو بكامل قوامه الأساسي، إذ التشكيل سيكون كالتالي.

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: دافيد الابا، داني كارفخال، ايدير ميليتاو، مارسيلو.

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو.

في خط الهجوم: ايدين هازارد، كريم بنزيما، فينسوس جونيور.

ومن المقرر أن يتم لعب المباراة الثانية ضمن مسابقة السوبر الإسباني، بين أتليتكو مدريد وأتليتك بلباو يوم الخميس الموافق 13 من شهر يناير الجاري.