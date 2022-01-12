تراند اليوم : برشلونة وريال مدريد مباشر .. برشلونة ريال مدريد مباشر HD بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة برشلونة ريال مدريد بث مباشر

حقق فريقي برشلونة وريال مدريد تعادلاً بهدف لهدف لكلا الفريقين، كان الهدف الأول من نصيب النادي الملكي، وهدف التعال من البرسا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

قبل بداية الكلاسيكو أعلن كارلو أنشيلوتي قائد الملكي قائمة الفريق لمواجهة برشلونة, وتفاجأت الجماهير الملكية بعدم وجود مدافع الفريق القادم من بايرن ميونخ "ديفيد آلابا", مما أثار العديد من الشكوك والتساؤلات خاصة وأن اللاعب لا يُعاني من أي إصابة, وكشفت بعض التقارير الإسبانية أن اللاعب يُعاني من بعض "الإنزعاجات" على حد قولها, مما أجبر أنشيلوتي على إخراج اللاعب من القائمة.

سيبحث كل من برشلونة وريال مدريد عن لقب كأس السوبر وتعزيز رصيد الثنائي في البطولة، دائما وابدا تشهد مباريات ريال مدريد وبرشلونة ندية وإثارة ألا أن لقاء اليوم سيكون له طابع خاص حيث تعتبر مواجهة اليوم هي الأولى لتشافي على رأس القيادة الفنية للبرشلونة، تشافي سبق له وأن خاض أكثر من لقاء ضد ريال مدريد كلاعب ألا أنه سيبحث عن الفوز الأول له في الكلاسيكو وهو على رأس القيادة الفنية للعملاق الكتالوني.

برشلونة يدخل لقاء اليوم قادما من تعادل مخيب للامال أمام غرناطة في لقاء قدم فيه البرسا شوط أول قوي ألا ان الطرد والنقص العددي تسبب في تلقي الفريق الكتالوني هدف التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء ليتقاسم الفريقين نقاط اللقاء الثلاثة، برشلونة قرر السفر إلى المملكة العربية السعودية قبل القاء بثلاثة أيام من أجل تعود اللاعبين على الأجواء والطقس في المملكة، قائمة برشلونة للقاء اليوم شهدت غيابات قوية ومن العيار الثقيل ألا ان تشافي يثق تماما تماما في قدرات وإمكانيات باقي لاعبي الفريق والقائمة التي وقع عليها الاختيار في لقاء اليوم.