تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة HD

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البث المباشر مباراة ريال مدريد كورة لايف ضد برشلونة، وصل الريال مكتمل الصفوف بقائمة تضم معظم اللاعبين الذين يشاركوا منذ بداية الموسم باستثناء غياب بعض العناصر للإصابة كالويلزي غاريث بيل والظهير الأيمن داني كارفاخال، ويحاول كارلو أنشيلوتي حصد أول ألقابه في الولاية الجديدة له على رأس الإدارة الفنية للميرنجي وهو أمر أقرب ما يكون إلى التحقق بالنظر لمستوى فريقه القوي في بطولة الدوري بإحتلاله الصدارة منفردا برصيد 49 نقطة، ويخوض ريال مدريد بث مباشر مباراة برشلونة بتشكيلة من اللاعبين تتكون من، حراسة المرمى: كورتوا، الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، ثلاثي الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، كريم بنزيما.

قبل انطلاقة مباراة الكلاسيكو اليوم، تبدأ المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب، وتقوم قنوات ssc سبورت بعرض النقل الحي لمباراة السوبر الإسباني بين الريال وبرشلونة من خلال قناة SSC5 بصوت المعلق فهد العتيبي، فقد برشلونة حظوظه في المنافسة على لقب الليغا منطقيا بعد أن بات الفارق بينه وبين الريال 17 نقطة وأصبح شغله الشاغل ضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال وبناء فريق تنافسي للمواسم المقبلة.

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يبدو أن تشافي هيرنانديز يواجه تحديات كثيرة في مواجهة ريال مدريد، فإلى جانب الوصول للمباراة النهائية والبحث عن أول ألقابه كمدرب جديد للفريق، يريد المدرب وضع حد لسلسلة نتائج فريقه السلبية في الكلاسيكو والتي امتدت لخمس مباريات، حيث اكتسح الريال آخر لقاءات جمعت الفريقين بينما انتهت واحدة بالتعادل ما يعني أن رد الاعتبار مطلب أساسي لجماهير النادي الكتلوني.

يلعب برشلونة مباشر مباراته أمام الريال بالتشكيل الآتي، تير شتيجن، أراوخو، بيكيه، لينجليه، داني ألفيس، سيرجيو بوسكيتس، نيكو جونزاليس، جافي، جوردي ألبا، فيران توريس، عثمان ديمبيلي، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض مباراة الكلاسيكو.

وتسابق إدارة برشلونة الزمن من أجل إعادة الفريق لسابق عهده رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها النادي على المستوى المالي وتواجد لاعبين لا يصلحوا للدفاع عن ألوان فريق كبير البلوغرانا، ويتواجد على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من، لونين، فاييخو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، رودريجو جوس، إيسكو، كامافينجا.