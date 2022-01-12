تراند اليوم : برشلونة وريال مدريد مباشر .. ماتش الريال وبرشلونة بث مباشر ماتش برشلونه وريال مدريد ماتش برشلونة وريال مدريد بث مباشر

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الأربعاء 12 يناير على ملعب استاد الملك فهد الدولي في كلاسيكو السوبر الإسباني، ليتأهل الفائز الليلة في مباراة النصف النهائي وفائز الغد أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو لمباراة النهائي يوم 16 يناير 2022، موعد مباراة اليوم كالتالي:

الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .

وفي الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.

الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

يعتبر الفريق الكتالوني الأكثر فوزاً بلقب السوبر الإسباني ل13 مرة في تاريخ البطولة من إجمالي ال25 مرة مشاركة، ويسعى مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز بعد عودة انسو فاتي بعد الإصابة وعلى رأس التشكيل اليوم رونالد أراوخو وفرينكي.

تردد قنوات SSC بينما يأتي في المركز الثاني للأكثر تتويجاً بالسوبر ريال مدريد 11 مرة من تاريخ مشاركته بالبطولة ل17 مرة مشاركة، وعلى رأس تشكيل الليلة كريم بنزيما وفينيسوس جونيور وإدين هازارد.

تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

بضبط تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد بصوت وصورة نقية على النايل سات، ويقوم مجموعة من نخبة المعلقين الرياضيين فهد العتيبي وراشد الدوسري من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 12562.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

النظام: DVB- S2 8psk

القمر الصناعي: نايل سات.

أو بضبط القناة على عرب سات بجودة عالية HD من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3\4.

الجودة: عالية HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

اسم القناة: قناة اس اس سي SSC.

تتميز القناة ببث العديد من البطولات العربية والأجنبية والأحداث الرياضية العالمية، ولذلك يبحث الكثير من المشاهدين عن تردد القناة.