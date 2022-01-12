تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر برشلونه وريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مباشر

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

الآن موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد كلاسيكو الأرض في( كاس السوبر ) الاسباني والقنوات الناقلة بتعليق فهد العتيبي تنقل مباراة نصف نهائي السوبر الاسباني مساء اليوم والتي تقام بين برشلونة وريال مدريد عبر شاشة قناة Ssc 5 السعودية الرياضية، وذلك بعدما اعلنت شبكة قنوات Ssc السعودية رسميا عن حصولها على حقوق نقل كافة مباريات السوبر الاسباني التي تقام في السعودية هذه النسخة 2022 للمرة الثانية على التوالي، ويمكن متابعة المباراة مباشرة بدون تشفير على شاشة قناة Ssc 5 hd من خلال التردد التالي.

تردد قناة Ssc 5 الرياضية على نايل سات 12523، من خلال الإستقطاب العمودي، معدل الترميز 27500.

تردد قناة Ssc على القمر الصناعي عرب سات هو 12418، من خلال الاستقطاب الافقي، معدل الترميز 27500.