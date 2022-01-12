تراند اليوم : برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر برشلونة HD ريال مدريد مباشر HD بث مباشر ريال مدريد يلا شوت

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تشكيلة برشلونة اليوم ضد ريال مدريد :

برشلونة: تير شتيجن ؛ داني ألفيس ، بيكيه ، لينجلز ، جوردي ألبا ؛ بوسكيتس ، دي يونج ، جافي ؛ ديمبيلي ، ممفيس ، لوك دي يونغ.

تشكيلة ريال مدريد اليوم ضد برشلونة :

ريال مدريد: كورتوا. لوكاس فاسكيز ، ميليتاو ، ألابا ، ميندي ؛ كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ؛ أسينسيو ، بنزيمة ، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة :

برشلونة Vs ريال مدريد.

البطولة : كأس السوبر الأسباني (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : SSC HD 5 | مشفرة .

الملعب : استاد الملك فهد الدولي .

المعلقين : فهد العتيبي + عبدالله الحربي .

موعد المباراة :

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم كورة اون لاين